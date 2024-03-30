Merkezefendi, deplasmanda Daçka'yı devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 88-86 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Merkezefendi, deplasmanda Daçka'yı devirdi
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30 Mart 2024 19:29
Son güncelleme 30 Mart 2024 21:30
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 88-86 yendi.
 Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Çağlar Özkan

Darüşşafaka Lassa: Tolga Kay 3, Adams 10, Rahkman 3, Berk Demir 15, Carlton 6, Woodard 22, Enes Berkay Taşkıran 11, Can Korkmaz 9, Bora Yaşar, Pandi, Muhsin Yaşar 7

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa 15, Mason 16, Pecarski 26, Badzim 16, Floyd 10, Sibande 5, Berke Aygündüz, Oktay Güneş, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar

1. Periyot: 19-22

Devre: 39-49

3. Periyot: 68-71

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