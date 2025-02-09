Menemen FK telafi etti

Nazillispor'u 5-3 yenerek Play-Off yolunda rahatlayan Menemen FK, savunmadaki hatalara dikkat çekti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Menemen FK telafi etti
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09 Şubat 2025 13:42

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattındaki Nazillispor'u 5-3 yenen Menemen FK, Play-Off yolunda rahat nefes alırken, geçen haftaki yenilgiyi de telafi etti.

Gol düellosu şeklinde geçen maçı kazanıp 40 puana ulaşan sarı-lacivertlilerin teknik patronu Burhanettin Basatemür seri yakalamak istediklerini dile getirdi.

Maçta 4-0 öne geçtiklerini belirten Basatemür, "Son anlara doğru kalemizde birden 3 gol gördük. Bunu düzeltmeliyiz. Kazanmak önemliydi savunma konusunda da dikkatli olmalıyız" yorumunu yaptı.

 

 

 

 

 

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