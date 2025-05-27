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Melih Mahmutoğlu'ndan Galatasaray'a gönderme!

Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, "Şampiyonluk Böyle Kutlanır…İzleyin." şeklinde bir paylaşım yaptı.

calendar 27 Mayıs 2025 19:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Melih Mahmutoğlu'ndan Galatasaray'a gönderme!
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THY EuroLeague'de zafere ulaşan Fenerbahçe Beko, bu zaferini taraftarıyla birlikte kutladı.

Fenerbahçe Beko takımı, Ülker Sports Arena'da bir araya geldi ve basınla buluştu.

Fenerbahçe, daha sonra üstü açık otobüsle Bağdat Caddesi'ne geçti ve taraftarıyla buluştu.

Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, takımın Bağdat Caddesi'nde taraftarla buluştuğu dakikalarda, "Şampiyonluk Böyle Kutlanır…İzleyin.." ifadelerini kullandı.

Paylaşımına sarı-lacivertli kalp koyan Melih'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.


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