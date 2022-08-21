Maxi Gomezli Valencia, San Mames'te yıkıldı

İspanya La Liga'nın 2. haftasında Athletic Bilbao ile Valencia karşı karşıya geldi. Estadio San Mames'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Athletic Bilbao 1-0'lık skorla kazandı.



Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golü 42. dakikada Alex Berenguer kaydetti.



Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Valencia'nın Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez, 17. dakikada sakatlanan Samuel Lino yerine oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Athletic Bilbao 4 puana yükseldi. Valencia ise 3 puanda kaldı.



Athletic Bilbao, gelecek hafta Cadiz'e konuk olacak. Valencia ise sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak.





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