Dallas Mavericks'in sezona yaptığı kötü başlangıç, kulüp çevresindeki negatif atmosferi iyice artırmış durumda.NBA muhabiri Marc Stein'e göre bu durum, yönetimin en üst seviyelerinde ciddi rahatsızlık yaratıyor ve genel menajer Nico Harrison'ın görev süresi sezona ortasında bitebilir.Geçtiğimiz sezon taraftar tepkisi, yönetimsel tartışmalar ve tartışmalı takas kararlarıyla çalkalanan Mavericks, bu sezona Cooper Flagg'ın birinci sıradan seçilmesiyle yüksek beklentilerle girmişti. Ancak sonuçlar beklentilerin çok altında kaldı; Dallas, Batı Konferansı'nın alt sıralarında yer alıyor.Bu durum, özellikle Luka Dončić'in Los Angeles Lakers formasıyla sezona müthiş bir başlangıç yapmasıyla daha da can sıkıcı hale geldi. Geçen sezonun eleştirilen takasının yankıları sürerken taraftarların sabrı tükenmiş durumda.Marc Stein'in haberine göre organizasyonda oluşankulüp sahibi Dumont'u derinden rahatsız ediyor:Stein'e göre kulüp sahibi Dumont, Harrison'a biraz daha zaman tanımayı tercih etse de, sezona ortasında GM değişiminin gerekliliği artık kaçınılmaz bir ihtimal olarak görülüyor.Stein, potansiyel değişikliğin nedenlerine de ışık tutuyor:Mavericks cephesinde, olası bir değişiklik sonrasında uzun vadeli GM profilinin kim olacağı ise henüz tamamen belirsiz.