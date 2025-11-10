Mavericks'te GM Nico Harrison dönemi sona yaklaşıyor olabilir

Dallas Mavericks'in sezona yaptığı kötü başlangıç, kulüp çevresindeki negatif atmosferi iyice artırmış durumda.

calendar 10 Kasım 2025 16:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
NBA muhabiri Marc Stein'e göre bu durum, yönetimin en üst seviyelerinde ciddi rahatsızlık yaratıyor ve genel menajer Nico Harrison'ın görev süresi sezona ortasında bitebilir.

Geçtiğimiz sezon taraftar tepkisi, yönetimsel tartışmalar ve tartışmalı takas kararlarıyla çalkalanan Mavericks, bu sezona Cooper Flagg'ın birinci sıradan seçilmesiyle yüksek beklentilerle girmişti. Ancak sonuçlar beklentilerin çok altında kaldı; Dallas, Batı Konferansı'nın alt sıralarında yer alıyor.


Bu durum, özellikle Luka Dončić'in Los Angeles Lakers formasıyla sezona müthiş bir başlangıç yapmasıyla daha da can sıkıcı hale geldi. Geçen sezonun eleştirilen takasının yankıları sürerken taraftarların sabrı tükenmiş durumda.

Marc Stein'in haberine göre organizasyonda oluşan "artarak devam eden ve bitmek bilmeyen negatiflik", kulüp sahibi Dumont'u derinden rahatsız ediyor:

"Ligin kaynakları, Mavericks'in şu anda yalnızca playoff yarışında tutunmak için bile önemli bir dezavantaj içinde olduğunu söylüyor. Organizasyon etrafındaki yükselen ve durmaksızın devam eden olumsuzluk, yönetimi ciddi şekilde rahatsız etmiş durumda."

Stein'e göre kulüp sahibi Dumont, Harrison'a biraz daha zaman tanımayı tercih etse de, sezona ortasında GM değişiminin gerekliliği artık kaçınılmaz bir ihtimal olarak görülüyor.

Stein, potansiyel değişikliğin nedenlerine de ışık tutuyor:

"Eğer Dumont, sezon ortasında bir değişikliğin en iyi seçenek olduğuna karar verirse, bunun yalnızca taraftarlara yeni bir enerji vermek açısından değil, aynı zamanda geçen sezonki tartışmalı Dončić takasını hazırlayan yöneticiyle yola devam etmenin artık mümkün olmadığı düşüncesine dayandığına inanılıyor."

Mavericks cephesinde, olası bir değişiklik sonrasında uzun vadeli GM profilinin kim olacağı ise henüz tamamen belirsiz.

