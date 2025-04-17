ESPN'den Shams Charania'nın "NBA Countdown" programında aktardığına göre, Dallas Mavericks, Kyrie Irving'in yaşadığı çapraz bağ sakatlığından Ocak ayında tamamen iyileşerek dönmesini bekliyor.



Mart ayı başında sakatlanan yıldız oyuncu, bu sezon 50 maçta görev almış ve 24.7 sayı, 4.8 ribaund, 4.6 asist ve 1.3 top çalma ortalamalarıyla oynamıştı.



33 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon için 43.9 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor. Ancak Mavericks, Irving'in bu opsiyonu reddederek genel menajer Nico Harrison ve yıldız uzun Anthony Davis ile aynı döneme denk gelen üç yıllık yeni bir sözleşmeye imza atmasını umut ediyor.



Dallas, normal sezonu 39-43'lük dereceyle tamamladı. Play-in maçında Sacramento Kings'i mağlup ederek yoluna devam eden Mavericks, playofflara kalmak için Cuma günü Memphis Grizzlies karşısında galip gelmek zorunda.



