Mauro Icardi'den dikkat çeken paylaşım

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Instagram hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.
Icardi paylaşımında, kendilerine bile yetemeyenlerin tavsiyelerine kulak asmamak gerektiğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı.
"Hatırlayın: Kendilerine bile bakamayanların tavsiyelerine asla uymayın.
Unutmayın: Bazı insanlar kendi başlarına başarısız olurlar ama yine de size yol göstermek isterler."
Tecrübeli futbolcunun sözleri, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.
Golcü futbolcu, Galatasaray'daki performansının yanı sıra sosyal medyada paylaştığı anlamlı mesajlarla da dikkat çekmeye devam ediyor.
Icardi paylaşımında, kendilerine bile yetemeyenlerin tavsiyelerine kulak asmamak gerektiğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı.
"Hatırlayın: Kendilerine bile bakamayanların tavsiyelerine asla uymayın.
Unutmayın: Bazı insanlar kendi başlarına başarısız olurlar ama yine de size yol göstermek isterler."
Tecrübeli futbolcunun sözleri, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.
Golcü futbolcu, Galatasaray'daki performansının yanı sıra sosyal medyada paylaştığı anlamlı mesajlarla da dikkat çekmeye devam ediyor.