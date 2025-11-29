28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
1-0
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
2-1
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
2-0
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
0-0
28 Kasım
Getafe-Elche
1-0
28 Kasım
Como-Sassuolo
2-0
28 Kasım
Metz-Rennes
0-1
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
2-1

Mauro Icardi'den derbi motivasyonu: "Asıl onlar korksun"

Fenerbahçe maçı öncesinde takım arkadaşlarına bir konuşma yapan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, "Her sene Kadıköy'e gidip, yeniyoruz. Yine öyle olacak" dedi.

29 Kasım 2025 09:42
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Mauro Icardi'den derbi motivasyonu: 'Asıl onlar korksun'




Şampiyonlar Ligi'nde evinde Union SG'den beklemediği bir yenilgi alan Galatasaray, gözünü derbiye çevirdi.

MAURO ICARDI'DEN DERBİ MOTİVASYONU

Sakat birçok oyuncunun derbiye yetişecek olması Kemerburgaz'da moralleri yükseltirken, kaptan Mauro İcardi, dünkü idman öncesinde takım arkadaşlarına bir konuşma yaptı.

"LİDER GİDİP, LİDER DÖNECEĞİZ"

Türkiye'nin en iyi takımı olduklarını belirten Arjantinli yıldız "Yıllardır Kadıköy'e gidiyoruz, yenip geri geliyoruz. Her zamanki rutinimiz bu. Yine öyle olacak. Fenerbahçe derbisi bizim için yeni bir meydan okuma maçı. Kadıköy'e lider gidip, lider olarak döneceğiz" ifadelerini kullandı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
10 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
