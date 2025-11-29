Mauro Icardi'den derbi motivasyonu: 'Asıl onlar korksun'

Şampiyonlar Ligi'nde evinde Union SG'den beklemediği bir yenilgi alan Galatasaray, gözünü derbiye çevirdi.
MAURO ICARDI'DEN DERBİ MOTİVASYONU
Sakat birçok oyuncunun derbiye yetişecek olması Kemerburgaz'da moralleri yükseltirken, kaptan Mauro İcardi, dünkü idman öncesinde takım arkadaşlarına bir konuşma yaptı.
"LİDER GİDİP, LİDER DÖNECEĞİZ"
Türkiye'nin en iyi takımı olduklarını belirten Arjantinli yıldız "Yıllardır Kadıköy'e gidiyoruz, yenip geri geliyoruz. Her zamanki rutinimiz bu. Yine öyle olacak. Fenerbahçe derbisi bizim için yeni bir meydan okuma maçı. Kadıköy'e lider gidip, lider olarak döneceğiz" ifadelerini kullandı.
