Mattia Ahmet Minguzzi anısına kaykay turnuvası düzenlendi

Bursa'da, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi anısına kaykay turnuvası yapıldı.



Türkiye Kaykay Federasyonu ve Osmangazi Belediyesi işbirliğiyle Sukaypark tesislerinde "Mattia Ahmet Minguzzi 1. Etap Sokak Disiplini Yarışması" düzenlendi. Yarışmaya 12 şehirden 103 sporcu katıldı.



Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, AA muhabirine, Ahmet'in adını yaşatma ve sembolleştirme adına Bursa'da iki gün süren organizasyonu icra ettiklerini söyledi.



Mattia Ahmet Minguzzi'nin isminin sembolleşeceğini ve sonraki yıllarda da etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:



"Kaykaya gönül vermiş tüm kaykaycılar burada. İlk defa 12 ilden 103 sporcunun iştirak ettiği 13 bayan, 90'ı erkek sporcumuz Ahmet'i ismini sembolleştirme adına burada toplandılar. Biz bu yarışmaya bundan sonra Ahmet'in doğum günü olan her 23 Nisan'da yapacağız. Bu birincisi oldu, bundan sonra ikincisi, üçüncüsünü yapacağız. Ahmet içimizde yaşayacak. Kaykay gelişimine ciddi katkılarını sağlayacak. Türkiye'de yeni yapılanıyoruz. 76 ilimizde kaykay il temsilciğimizi kurduk. Geçtiğimiz haftada kaykay çalıştayı yaptık."



Yıldız, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin federasyonda dayanışma kurulu üyesi olarak yer almasını istediklerini belirterek, "Bundan sonra federasyonumuzda dayanışma kurulu üyesi olarak yer almasını istiyorum. İçimizde olmasını istiyorum. Alacağımız kararlarda önerilerini, tavsiyesini alacağız ona göre destek ve yardımlarını bekleyeceğiz. İstiyoruz ki Yasemin hanım Ahmet'in nasıl annesiyse kaykaycıların da annesi olsun." dedi.



Yasemin Akıncılar Minguzzi ise kaykacılar nereye gidiyorlarsa kendisinin de orada olacağını belirterek, "Çok gurur duyuyorum, buraya geldiğim içinde çok mutluyum. Bu çocukların hepsi birer Ahmet benim için. Ben onların kaykaycı anneleri oldum artık. Her zaman onlarla beraber olacağım." ifadelerini kullandı.



Yarışmanın ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.



