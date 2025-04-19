Marsilya'dan sahasında rahat galibiyet!

Fransa Ligue 1'de Marsilya, sahasında Montpelliler'i 5-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Marsilya'dan sahasında rahat galibiyet!
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19 Nisan 2025 23:58
Fransa Ligue 1'in 30. haftasında Marsilya, sahasında Montpelliler ile karşı karşıya geldi. Stade Veledrome'de oynanan maçı Marsilya, 5-1'lik skorla kazandı.

Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan ve 67. dakikada Mason Greenwood, 60. dakikada Amine Gouiri, 74. dakikada Jon Rowe ve 90. dakikada Adrien Rabiot attı. Montpelliler'in tek golü 83. dakikada Lucas Mincarelli Davin'den geldi.

Bu sonucun ardından Marsilya, 55 puana yükseldi. Ligde son sırada bulunan Montpelliler, 15 puanda kaldı.

Marsilya, ligin bir sonraki haftasında sahasında Brest ile karşı karşıya gelecek. Montpelliler, Reims ile sahasında karşılaşacak.

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