Markette mili halterciyle tanıştı, hayatı değişti

Acar, şu anda ise Türkiye şampiyonu olmayı, ardından da ülkemizi Avrupa ve Dünya şampiyonlarında temsil etmeyi hedefliyor.Kayseri'de yaşayan ve doğuştan spina bifida hastası olan Metehan Acar, Avrupa Şampiyonu ve Dünya 3'üncüsü milli halterci Muammer Şahin bir tesadüf sonucu markette alışveriş yaptığı sırada tanıştı. Milli halterci Şahin ile bir süre sohbet eden Acar, bu tesadüfün ardından spor yapmaya karar verdi.Spora başlamadan önce içine kapanık biri olduğunu söyleyen Metehan Acar, "Avrupa Halter Şampiyonu Milli Sporcu Muammer Şahin ile markette karşılaştık. Beni, okçuluk sporuna yönlendirdi. Sporla ilgilenmemi tavsiye etti. 'Neden sporla ilgilenmiyorsun' dedi. Numarasını verdi. Bir hocaya yönlendirdi. Aileme durumu anlattım. Onlar da bana destek verdi. O da bocce hocasıydı. O da benim elimin kuvvetli olduğunu söyleyerek, okçuluk sporuna yönlendirdi. Hedefim Türkiye şampiyonu olarak, ardından da ülkemizi Avrupa ve Dünya şampiyonlarında temsil etmek istiyorum. Bu spora başladıktan sonra özgüvenim çok arttı. Daha önce içime kapanıktım. Spordan sonra daha çok ilgi alanım oldu. Burada da aile ortamı var. Bana da kardeşçe yaklaşıyorlar. Sporda hayat var. Ben burada engel oluşmadığını fark ettim. İçine kapanmasınlar, dışarı çıksınlar. Keyif alsınlar. Paralimpik oyunlarında ilk hedefim Türkiye şampiyonu olmak. Ardından da Avrupa ve Dünya şampiyonu olmak. Mete Gazoz'u da örnek alıyorum" ifadelerini kullandı.Acar'ın antrenörü Sinem Şahin ise, "Metehan ile bu spora 4 ay önce başladık. Başlangıçta tahta yay gibi başlangıç yaptık. Gelişimi güzeldi. 4'üncü ayın sonunda da profesyonel malzemeler ile devam ediyoruz. Metehan çok hırslı. Herkesten daha çok antrenman yapıyor. Haftanın 4 günü 4 saat üzerinden antrenman yapıyor. Önümüzdeki günlerde bir Türkiye şampiyonası olacak. Oraya katılıp güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. İlerisinde de milli takımı hedefliyoruz" dedi.Metehan Acar ile markette tanıştıklarını söyleyen Milli Halterci Muammer Şahin ise, "Paralimpikte ülkemizi temsil edebilecek bir sporcu olabileceğini söyledim. Kendisini halterde denemek istedik ama klasmanı uymadı. Spor kulübündeki hocalarımızla istişare ederek kendini fiziksel olarak en iyi okçulukta geliştirebileceğini düşündük. Ben, olimpiyatlarda Mete'nin Kayseri'yi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğini düşünüyorum. Mete ile bu yola çıktığımızda önerilerde bulundum. Paralimpikte iyi bir sporcu olabileceğini söyledim. Hocalarımızla tanıştı ve eğitimlerine devam ediyor. Ben inanıyorum ki, Mete 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda hem Kayseri'yi hem de ülkemizi gururla temsil edecek. Burada çok iyi antrenörlerimiz var. Bu dereceleri yapacağına inanıyorum. Mete'nin, paralimpik olarak ülkemizi temsil etmesinin hayalini kurdum. Bu hayalime de Mete'nin madalya ile taçlandıracak olmasını da ekledim" şeklinde konuştu.