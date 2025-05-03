Mario Lemina'dan şampiyonluk yarışı hakkında açıklama!

Galatasaray'da Mario Lemina, Sivasspor maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mario Lemina'dan şampiyonluk yarışı hakkında açıklama!
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03 Mayıs 2025 22:11

Galatasaray'ın orta sahası Mario Lemina, sahalarında Sivasspor'u 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"SAHADA TUTKUMUZU GÖSTERİYORUZ"

Mücadeleyi değerlendiren Lemina, "Bugün takımın çok iyi oynadığını gördük. Maçı kazandık ve agresif bir şekilde kazandık, onu gösterdik. Sahada tutkumuzu gösteriyoruz." dedi.

"LİGİ İYİ BİR ŞEKİLDE BİTİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Kalan maçlarda da aynı istekle devam edeceklerini vurgulayan Lemina, "İyi bir şekilde devam edip iyi bir şekilde oynayacağımızı düşünüyorum. Bu da şansı bizden yana gösteriyor. İyi bir şekilde bitireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

 



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