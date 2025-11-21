21 Kasım
Manisa FK-A.Demirspor
5-0
21 Kasım
Mainz 05-Hoffenheim
0-03'
21 Kasım
Valencia-Levante
23:00
21 Kasım
Nice-Marsilya
22:45
21 Kasım
Hertha Berlin-E.Braunschweig
1-0
21 Kasım
Bochum-Dynamo Dresden
1-2
21 Kasım
Standard Liege-Zulte Waregem
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Marcelo Bielsa'dan Torreira yanıtı!

Uruguay Milli Takımı'na çağrılmayan Lucas Torreira'nın serzenişi ülkede gündem oldu. Marcelo Bielsa, basın toplantısında yıldız oyuncuya yanıt verdi.

calendar 21 Kasım 2025 22:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Marcelo Bielsa'dan Torreira yanıtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın yıldızlarından Lucas Torreira, bugünlerde milli takıma dair açıklamalarıyla gündemde.

Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı'na davet edilmemesi üzerine ülkesinin basınına yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.

Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı'na davet edilmemesi üzerine ülkesinin basınına yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Torreira, "Ülkemizin oyuncuları milli takıma gitme isteğini kaybetmemeli. Çok daha fazlasını hak ediyoruz." sözleriyle seçime tepki göstermişti.

BIELSA: "ONA HER ZAMAN SAYGI DUYDUM"

Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, düzenlediği basın toplantısında Torreira'nın açıklamalarına yanıt verdi. Deneyimli teknik adam, yıldız futbolcuya her zaman adil davrandığını vurguladı.


Bielsa, "Torreira için her durumda elimden gelenin en fazlasını yaptım, hiçbir zaman maçlarını izlemeyi bırakmadım. Galatasaray'daki verimliliğini görüyorsunuz, çok etkili ve önemli bir oyuncu. Büyük bir takımda oynuyor." dedi.

"POZİSYONU VALVERDE VE BENTANCUR'LA ÇAKIŞIYOR"

Arjantinli teknik adam, tercihlerini pozisyon rekabeti üzerinden açıkladı:

"Torreira, Valverde ve Bentancur'un oynadığı pozisyonda oynuyor. Eğer orası doluysa ve Torreira'nın o bölgeye girme şansı olmadığını görüyorsam onu çağırmam gerekmiyor."

Bielsa ayrıca Torreira ile bire bir iletişime de değindi:

"Bir gün beni aradı ve neden kadroya alınmadığını sordu. Ona, 'Seni yakından görmek için çağırma hakkın var' dedim. Geldi, bizimle oldu, futbol anlayışımı paylaştım. Sonra tekrar çağırmadım ama ona hep saygı duydum."

TORREIRA'DAN TABAREZ'E TEŞEKKÜR

Marcelo Bielsa'nın sözleri sonrası Lucas Torreira, sosyal medya hesabından eski Uruguay teknik direktörü Oscar Tabarez'e özel bir teşekkür mesajı yayımladı.

Torreira paylaşımında, Tabarez'in yıllar boyunca gösterdiği özveri, liderlik ve kendisine verdiği destek için minnettar olduğunu belirterek, "Sizinle çalışma fırsatı bulduğum için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum." ifadelerini kullandı.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.