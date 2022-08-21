Malatya'da kazanan çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'de Yeni Malatyaspor ile Adanaspor 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Malatya'da kazanan çıkmadı
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21 Ağustos 2022 21:18
Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Yeni Malatyaspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Adanaspor, karşılaşmanın 32. dakikasında Samuel Tetteh'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı Akdeniz temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Yeni Malatyaspor, bu gole 55. dakikada Doğukan Emeksiz'in attığı golle karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor, bu sezonki ilk puanını aldı. Adanaspor puanını 2 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Eyüpspor deplasmanına konuk olacak. Adanaspor, Bodrumspor deplasmanına konuk olacak.

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