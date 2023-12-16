Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Adi Hütter'in ekibi Monaco ile Pierre Sage'nin yönetimindeki Lyon karşı karşıya geldi.
II. Louis Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Lyon 1-0 kazanırken galibiyet golünü 85. dakikada Jefferson kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Lyon 13 puana yükselerek düşme hattının üzerine çıkarken, Monaco 30 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Lyon evinde Nantes'i konuk ederken, Monaco deplasmanda Toulouse'a konuk olacak.
II. Louis Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Lyon 1-0 kazanırken galibiyet golünü 85. dakikada Jefferson kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Lyon 13 puana yükselerek düşme hattının üzerine çıkarken, Monaco 30 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Lyon evinde Nantes'i konuk ederken, Monaco deplasmanda Toulouse'a konuk olacak.
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