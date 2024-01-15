Lyon'dan İsmail Yüksek'e teklif!

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek'e Fransa'dan talip çıktı. Fransız ekibi Lyon, milli oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Lyon, 24 yaşındaki futbolcu için 8 milyon euro ve bonuslar teklif etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lyon'dan İsmail Yüksek'e teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2024 20:44
Son güncelleme 15 Ocak 2024 21:28
Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'e Fransa'dan bir talip çıktı.

LYON TALİP OLDU!

L'Equipe'te yer alan habere göre, kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Lyon, Nemanja Matic transferinde yaşadığı zorluğun ardından İsmail Yüksek'e yöneldi.

İSMAİL YÜKSEK İÇİN TEKLİF!

Rennes'in Matic'i satmak istemediği ve bu gelişmenin ardından Lyon'un İsmail Yüksek için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı belirtildi.

Fransız ekibinin milli oyuncu için Fenerbahçe'ye teklif yaptığı öne sürüldü. 24 yaşındaki futbolcu için yapılan teklifin ise 8 milyon euro ve bonuslar olduğu öne sürüldü.

BU SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 28 maça çıkan İsmail Yüksek, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery