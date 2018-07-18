Luol Deng oynamak istiyor!: "Saygı ve takdir yoksa, ben de yokum"

Luol Deng, Los Angeles Lakers ne istiyorsa onu yaptığını, fakat "istenmediği yerde de durmayacağını" söyledi.



Deng, Lakers forması ile geçen sezon sadece bir maçta görev almıştı ve Lakers da genç oyuncularını geliştirmeye öncelik vermişti.



Deng'in takımla durumu, takasını yapamadıkları ve bu yaz döneminde maaşını uzun vadede ödeme gereği duymadıklarından dolayı belirsizliğini koruyor.



Deng'in açıklamaları şu şekilde:



"Lakers'ta nereye uyum sağladığımı bilmiyorum. Ne istiyorlarsa onu yaptım."



"Çok fazla konuşuldu. Oynamamam, benim kararım değildi. Takımın kararıydı. İnsanlar söyleyeceklerini söyleyebilirler, bana ne söylendiyse saygı duydum. Yıl boyunca oynamaya çalıştım ve her defasında gençleri oynamak istediklerini söylediler, bu onların gittiği yön."



"SAYGI VE TAKDİR YOKSA, BEN DE YOKUM"



Sözleşmesinde iki sezonu daha bulunan Deng, şu şekilde açıklamalarına devam etti:



"Şu an neler olduğunu bilmiyorum, umarım yakında bileceğim, cevapları bilmek istiyorum."



"Oynayabildiğim seviyeyi biliyorum ve verilen karar, gelen eleştiriler ya da genel plan ne olursa olsun, bunların hiçbiri benim kararım değildi, insanların bunu anlaması gerekiyor. İstediklerini söyleyebilirler, biliyorum ki bu oyunu oynayabiliyorum, her gün antrenmanda beni görüyorlar. Eğer oyunumla ilgili bir şeyse bunu çıkıp söylesinler ama hakikat, onların verdikleri karardır."



"Oynamak istiyorum, bir şeyin parçası olmak istiyorum. Ama ben, bana inanılmayan bir yerin parçası olmam. Ben kimseyi huzursuz etmeye çalışmıyorum, ama bana inanan insanlar için oynarım. İlk günden beri her fırsatı kullandım ve kendimi kanıtladım, burada oturup size doğru cevabı veremem. Bu konuda dürüst olacağım, eğer saygı ve takdir yoksa, başka bir yerde olmayı tercih ederim."



