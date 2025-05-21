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Luis Nani'den Jose Mourinho yorumu!

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Luis Nani, Fenerbahçe'ye dair açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, vatandaşı Jose Mourinho'nun performansı hakkında da değerlendirmeler yaptı.

calendar 21 Mayıs 2025 18:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Luis Nani'den Jose Mourinho yorumu!
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2015-2016 sezonunda Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve 1 sezon sarı-lacivertli formayı giyen Luis Nani, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe hakkında değerlendirmeler yapan Portekizli yıldız, vatandaşı Mourinho'nun Fenerbahçe'deki performansına da değindi.

"FENERBAHÇE BÜYÜK BİR KULÜP"

"Fenerbahçe günlerini nasıl tanımlarsın?" sorusuna cevap veren Nani, "Güzel günlerdi. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Orada harika zaman geçirdim. Taraftarlar harikaydı. Orada bir evim var. Bu yüzden her fırsatım olduğunda gidebiliyorum. Kulübü ziyaret ediyorum, taraftarları ziyaret ediyorum. Orada arkadaşlarım var ve bu da iyi bir şey." dedi.

"MOURINHO FENERBAHÇE'DE DEVAM EDERSE"

"Jose Mourinho'nun bu yılki performansını nasıl değerlendiriyorsun?" şeklinde gelen soruya da yanıt veren yıldız isim, "Jose Mourinho'ya sahip olmak güzel. Mourinho harika bir teknik adam. O her zaman kulübe bir şeyler katmayı arzular. Ne yazık ki bu yıl muhtelemen işler istediği gibi gitmedi. İnanıyorum ki Fenerbahçe'de devam ederse kulübe çok özel şeyler katacaktır." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sarı-lacivertli formayı 47 maçta giyen Nani, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 13 asistlik performans sergilemişti. 


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