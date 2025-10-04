Almanya Ligi'nde 6. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Bayern Mnühi oldu. Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, sezona 6'da 6 ile başladı.



Bayern Münih'e deplasmanda galibiyeti getiren golleri 1 ve 84. dakikada Luis Diaz ve 27. dakikada Harry Kane kaydetti. Luis Diaz, Kane'in golünde de asist yaptı.



Bu galibiyetin ardından Bayern Münih araya 18 puanla lider girdi. Eintracht Frankfurt 9 puanda kaldı.



Almanya Ligi'nde milli ara sonrası Eintracht Frankfurt, Freiburg'a konuk olacak. Bayern Münih, Borussia Dortmund'u ağırlayacak.



