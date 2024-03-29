Liverpool, Rodrygo'nun peşini bırakmıyor

Liverpool, Real Madrid forması giyen Rodrygo için teklifini İspanyol ekibine sunmuş ancak reddedilmişti. İngiliz kulübü, Real Madrid'in kapısını yeniden çaldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Liverpool, Rodrygo'nun peşini bırakmıyor
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29 Mart 2024 12:51
Liverpool, kadrosunu güçlendirmek adına şimdiden harekete geçti. İngiliz kulübü, Real Madrid'de forma giyen Rodrygo'yu kadrosuna katmak istemiş ancak teklifi sonuçsuz kalmıştı.

Nacional'in haberine göre; Liverpool, Rodrygo için yeniden Real Madrid'in kapısını çaldı.

TEKLİF 80 MİLYON EURO

Haberde, Liverpool'un 60 milyon euroluk ilk teklifinin reddedilmesinin ardından Rodrygo için 80 milyon euroluk yeni bir teklife imza attığı belirtildi.

İngiliz devinin, Real Madrid'den gelecek cevabı beklemeye başladığı aktarıldı.

PEREZ'İN TALEBİ 100 MİLYON EURO

Real Madrid başkanı Florentino Perez ise Liverpool'un teklifine sıcak bakmıyor. Deneyimli başkanın, Rodrygo'yu 100 milyon euro'dan daha az bir bonservis bedeliyle ayrılmasına sıcak bakmadığı öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 41 maça çıkan Rodrygo, 13 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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