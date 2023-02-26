Liverpool, deplasmanda kazanamadı!

Premier Lig 25. hafta maçında Liverpool, Crystal Palace ile karşılaştı.



Selhurst Park'ta oynanan maç 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Liverpool iki maç sonra puan kaybetti.



Crystal Palace'nin ise galibiyet hasreti 8 maça çıktı.



Alınan bu sonucun ardından Liverpool puanını 36 yaptı. Crystal Palace ise 27'ye çıkardı.



Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Machester United ile karşılacak. Palace ise Aston Villa deplasmanına gidecek.





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