Lionel Messi: "Barcelona'daki problem ben değilim!"

Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi, kulüpteki sorunlardan sorumlu tutulmasına tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lionel Messi: 'Barcelona'daki problem ben değilim!'
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18 Kasım 2020 23:00
Barcelona yıldızı Lionel Messi, kulüpteki sorunlarda ilk akla gelen isim olmasına tepki gösterdi.

Son olarak Antoine Griezmann'ın menajerinin, 33 yaşındaki yıldızı eleştiren sözleri Messi için bardağı taşıran son damla oldu.

"ARTIK BIKTIM"

Arjantinli on numara oyuncusu açıklamasında; "Kulüpte her zaman her sorunun kaynağı olarak görülmekten artık bıktım." dedi.

"MESSI HER ŞEYİ KONTROL EDİYOR"

Antoine Griezmann'ın menajeri Eric Olhats, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; "Griezmann, Messi'nin her şeyi kontrol ettiği bir yere geldi. O bir hükümdar ve Griezmann'ın gelmesini iyi karşılamadı. Oyuncum onunla bir sorunu olmadığını defalarca söyledi ama tersini hiç duymadım. Barça'da ya Messi'yle birliktesindir ya da onun karşısındasındır." dedi.



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