Leon Balogun: "Geçen hafta işin temelini attık"

Rangers, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'yi penaltı atışları sonucu mağlup etti. Maçın ardından Leon Balogun açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Leon Balogun: 'Geçen hafta işin temelini attık'
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14 Mart 2025 02:47
Rangers, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'yi penaltı atışları sonucu 3-2 mağlup etti.

Maçın ardından stoper oyuncusu Leon Balogun açıklamalarda bulundu.

Balogun, "Zorlu bir maç oldu, kendimiz için gereğinden fazla zorlaştırdık. Sahada çok zorlandık, bunu herkes gördü. Ama mücadele ettik, birbirimize kenetlendik ve sonuna kadar savaştık. Jack Butland için de harika bir an oldu. Bazen olayları olduğu gibi kabul etmek zorundasınız. Geçen hafta işin temelini attık. Maçın başında bir gol atıp biraz rahatlamayı isterdik ama bu olmadı.

Bu an zaten özel. Benim kulüpte bulunduğum sürede Avrupa her zaman özel oldu. Ibrox'taki Perşembe geceleri gerçekten unutulmaz. Tribündeki taraftarlar her şeylerini veriyor. Futbolun dışında yaşananlar ve ligde inişli çıkışlı geçen sezonumuz düşünüldüğünde onların da işi kolay değil. Sanırım herkes adına konuşuyorum; bu galibiyet onlar için." ifadelerini kullandı.

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