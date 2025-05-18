Lemina: 'Çağırdılar ve geldim. Galatasaray'ı çok seviyordum!'

Galatasaray'da devre arasından tekrardan takıma geri dönen Mario Lemina, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.
"GALATASARAY'I ÇOK SEVİYORDUM"
Gabonlu oyuncu, "Geldiğimde zaten iyi oynayan bir takım vardı. Uzun bir yoldan sonra bunu kazandığımız için çok mutluyum. Çağırdılar ve geldim. Galatasaray'ı çok seviyordum. Şu anda yardımcı olabildiğim için çok gururluyum." ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY'I ÇOK SEVİYORDUM"
Gabonlu oyuncu, "Geldiğimde zaten iyi oynayan bir takım vardı. Uzun bir yoldan sonra bunu kazandığımız için çok mutluyum. Çağırdılar ve geldim. Galatasaray'ı çok seviyordum. Şu anda yardımcı olabildiğim için çok gururluyum." ifadelerini kullandı.
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