Leipzig, Stuttgart'ı 3 golle devirdi!

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Leipzig, Stuttgart'ı konuk etti.
Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi Leipzig 3-1 kazandı.
Leipzig'in gollerini 45. dakikada Julian Chabot(KK.), 53. dakikada Yan Diomande ve 90. dakikada Romulo kaydetti. Stuttgart'ın tek golü 65'te Tiago Tomas'tan geldi.
Bu sonuçla birlikte Leipzig ligdeki puanını 22'ye çıkardı. Stuttgart ise 18 puanda kaldı.
Bundesliga'nın 10. haftasında Leipzig, Hoffenheim deplasmanına gidecek. Stuttgart ise evinde Augsburg'u ağırlayacak.
