Los Angeles Lakers'ın yıldız forveti LeBron James, kasık sakatlığı nedeniyle en az bir hafta daha forma giyemeyecek.



ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, James bu sakatlık nedeniyle son üç maçı kaçırdı.



Takvimin sıkışıklığı nedeniyle Lakers, önümüzdeki hafta içinde beş maça çıkacak. Los Angeles ekibi, hafta boyunca iki kez art arda maç yapacak—önce Phoenix Suns ve San Antonio Spurs ile, ardından Denver Nuggets ve Milwaukee Bucks ile karşılaşacak.



Lakers, son dört maçını kaybederek Batı Konferansı'nda ikinci sıradayken beşinciliğe geriledi.



