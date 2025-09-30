Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, 23. NBA sezonuna başlarken, bu yılın kariyerinin sonu olabileceğine dair net bir işaret vermedi.NBA tarihinin en skorer oyuncusu, yaz döneminde her zamanki yoğun antrenman programını sürdürürken golf tutkusunu da ilerletti. James, yeni sezonda Luka Doncic ile birlikte oynayacak olmanın ve Los Angeles Lakers'ın yenilenen kadrosuyla şampiyonluk mücadelesine girecek olmanın heyecanını yaşıyor.Medya gününde konuşan James,dedi.LeBron James, Lakers'ta yedek oyun kurucu olarak forma giyen en büyük oğlu Bronny ile aynı takımda oynamanın keyfini yaşarken, ikinci oğlu Bryce ile birlikte ligde yer almanın yakın vadede aklında olmadığını söyledi. Bu sezon Arizona Üniversitesi'nde ilk yılını geçirecek olan Bryce'ın önümüzdeki yıl NBA'de yer alma ihtimali bulunuyor.James bu konuda,ifadelerini kullandı.Aralık ayında 41 yaşına girecek olan James, emekliliği belirsiz bir düşünce olarak görse de önceliğinin Lakers'ı şampiyonluk yarışına sokmak olduğunu vurguladı. 21 Ekim'de Golden State Warriors karşısında sahaya çıktığında NBA tarihinde 23 sezon oynayan ilk oyuncu olarak tarihe geçecek.diyen James, yaşının sadece bir sayı olduğunu ancak gerçekliğinin de farkında olduğunu belirtti:."Dört şampiyonluğa ve sayısız bireysel başarıya rağmen James, kariyerinin son yıllarında hâlâ kendini ispatlamaya çalıştığını ve bunun için motive olduğunu belirtti. Ayrıca her günü ailesiyle birlikte keyifli geçirmeye çalıştığını vurguladı:James, Lakers'taki sekizinci sezonuna başlarken artık kariyerindeki en uzun süreli takım deneyimini Los Angeles'ta yaşıyor. Daha önce yedi sezon Cleveland Cavaliers'ta, ardından dört sezon Miami Heat'te, sonrasında yine dört sezon Cleveland'da oynamıştı.Geçen sezon All-NBA ikinci takımına seçilen James, 21. kez üst üste All-NBA listesinde yer aldı. 24,4 sayı, 8,2 asist ve 7,8 ribaund ortalamalarıyla 70 maçta forma giydi. Ancak sezon sonunda Anthony Davis'in takas edilerek Doncic'in katıldığı Lakers, 50 galibiyet alıp Pasifik Grubu'nu zirvede tamamlasa da Minnesota Timberwolves'a ilk turda elendi.Bu yaz 52,6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanarak Lakers'ta kalmayı seçen James, menajeri Rich Paul aracılığıyla da kalan yıllarında şampiyonluk adayı bir takımda yer almak istediğini açıkça belirtmişti. Lakers yönetimi de kadrosunu Deandre Ayton, Marcus Smart ve Jake LaRavia gibi oyuncularla güçlendirdi.James,diyerek sözlerini noktaladı.