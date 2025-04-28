Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, Minnesota Timberwolves ile oynanan Playoff serisinin dördüncü maçının sonunda verilen tartışmalı faul kararı hakkında sessiz kalmadı.



Lakers'ın 116-113 mağlup olduğu kritik karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında James, pozisyonu şöyle değerlendirdi:



"Bu tarz pozisyonlar her zaman yaşanıyor. 'El topun bir parçasıdır' derler. Ben de topa müdahale sırasında elin topun bir parçası olduğunu hissettim. Topu tutarken eli topun üzerindeydi ve top ondan sekti. Bu pozisyonu daha önce de defalarca gördüm. Ama sonuçta olan oldu."



James'in açıklamaları, hakemlerin bu tip hassas pozisyonlarda inisiyatif kullanmakta zorlandığına dair genel bir kabulü yansıtıyordu. Özellikle maçın kader anlarında verilen bu tür kararlar, sıkça tartışmalara yol açıyor.



Hakemler, kritik anda tercihini Minnesota lehine kullanırken; Lakers koçu JJ Redick de maç sonu açıklamalarında hakem yönetimini eleştirdi. Eğer koçun itirazı sonrası karar Lakers lehine çevrilmiş olsaydı, maçın seyri tamamen değişebilirdi.



Lakers dördüncü çeyreğe 10 sayı farkla önde girmesine rağmen, yorgunluk hem hücumda hem savunmada ciddi aksaklıklara yol açtı. Özellikle ekip, son çeyrekte Anthony Edwards liderliğindeki Timberwolves'un baskısına karşı direnç gösteremedi.



Hastalığı yeni atlatan Luka Dončić ise Lakers adına gecenin en etkili ismi olurken, maçı 38 sayı ile tamamladı.



