Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

LeBron: "Bubble'da olmak, profesyonel olarak yaptığım en zorlu şeydi"

Los Angeles Lakers süperstarları LeBron James ve Anthony Davis, Miami Heat'e karşı oynayacakları NBA Finalleri 1. maçından önce, NBA bubble'ının psikolojik etkisini tartıştılar.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarları LeBron James ve Anthony Davis, Miami Heat'e karşı oynayacakları NBA Finalleri 1. maçından önce, NBA bubble'ının psikolojik etkisini tartıştılar.

James, NBA bubble'ındaki hayat ile ilgili soru sorulduğunda, şunları söyledi:

"Muhtemelen bir profesyonel olarak, bir şeyi taahhüt etmek ve gerçekten başarmak konusunda, yaptığım en zorlu şeydi. Ama buraya ne için geldiğimizi biliyordum. Eğer size bubble'daki her şeyin, zihninize, bedeninize ve diğer her şeye verdiği zarar hakkında önceden bilgim olduğunu söylesem, yalan olurdu. Çünkü son derece zordu. Ama tek bir nedenden ötürü buradayım ve bu da şampiyonluk için rekabet etmek."

Davis de, James'in bubble'ın sebep olduğu zihinsel gerginlik hakkındaki iddialarına katıldığını belirtti:

"Bu şampiyonluğun zor olacağını düşünüyorum. İnsanlar, sadece koşullar nedeniyle zihinsel açıdan NBA tarihindeki en zor şampiyonluk olacağını söylemişlerdi."

Lakers'ın Heat'e karşı 1. maçı, bu gece TSİ 04.00'te başlayacak.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal