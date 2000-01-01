LeBron: "Bubble'da olmak, profesyonel olarak yaptığım en zorlu şeydi"

Los Angeles Lakers süperstarları LeBron James ve Anthony Davis, Miami Heat'e karşı oynayacakları NBA Finalleri 1. maçından önce, NBA bubble'ının psikolojik etkisini tartıştılar.



James, NBA bubble'ındaki hayat ile ilgili soru sorulduğunda, şunları söyledi:



"Muhtemelen bir profesyonel olarak, bir şeyi taahhüt etmek ve gerçekten başarmak konusunda, yaptığım en zorlu şeydi. Ama buraya ne için geldiğimizi biliyordum. Eğer size bubble'daki her şeyin, zihninize, bedeninize ve diğer her şeye verdiği zarar hakkında önceden bilgim olduğunu söylesem, yalan olurdu. Çünkü son derece zordu. Ama tek bir nedenden ötürü buradayım ve bu da şampiyonluk için rekabet etmek."



Davis de, James'in bubble'ın sebep olduğu zihinsel gerginlik hakkındaki iddialarına katıldığını belirtti:



"Bu şampiyonluğun zor olacağını düşünüyorum. İnsanlar, sadece koşullar nedeniyle zihinsel açıdan NBA tarihindeki en zor şampiyonluk olacağını söylemişlerdi."



Lakers'ın Heat'e karşı 1. maçı, bu gece TSİ 04.00'te başlayacak.



