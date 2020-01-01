Larkin: "NBA'den teklif aldım, ama istediğimiz gibi gitmedi"

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, ölü sezonda bir NBA takımından çok yıllı ve garantili bir teklif aldığını açıkladı.



Larkin, NBA'den bir takımdan çok yıllı bir teklif almış olduğunu, ancak işlerin istediği gibi gitmediğini belirtti.



Bu nedenle Anadolu Efes'e dönen Larkin, bu sezon EuroLeague şampiyonluğunu kazanmayı umuyor:



"NBA'den çok yıl garantili bir anlaşma teklifi vardı. İyi bir paraydı, benim Efes'te alacağım paraya benzer bir paraydı, ama işler istediğimiz gibi gitmedi ve şimdi Efes'e geri döndüm.



Burada bulunduğum ve EuroLeague şampiyonluğunu kazanmak için bir fırsat daha bulduğum için mutluyum. Bu harika bir fırsat olabilirdi ama işler yolunda gitmedi.



Her şey yolunda ve şimdi olmayı sevdiğim yere, Efes'e geri döndüm. Yaşamayı sevdiğim bir ülkeye geri döndüm. Hayatımı seviyorum, Efes'teki durumumu seviyorum, İstanbul'da olmayı seviyorum.



Şimdi bu sezondan en iyi sonucu almaya bakacağız ve son üç yıldır peşinde olduğumuz şeyi elde etmeye çalışacağız."



