NBA'de Batı Konferansı'nda dördüncü sıradaki yerini korumak isteyen Los Angeles Lakers, Houston Rockets'ı 104-98 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.



Lakers'ta Luka Doncic, 20 sayı ve 9 asistle mücadele ederken, Gabe Vincent da 6 üçlük isabetiyle 20 sayı üreterek takımına katkı sağladı. LeBron James ise maçı 16 sayı ve 8 ribaund ile tamamladı.



Los Angeles ekibinde Dorian Finney-Smith de sezonun en iyi performanslarından birini sergileyerek 20 sayı kaydetti ve 6 üçlük isabeti buldu. Bu sonuçla Lakers, Batı Konferansı'nda ikinci sırada yer alan Rockets'a son 14 maçtaki ikinci mağlubiyetini tattırdı.



Maçın kritik anlarında LeBron, bitime 11.1 saniye kala serbest atış çizgisinden bulduğu iki isabetle Lakers'ı 102-98 öne geçirdi. Hemen ardından Houston'daki milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün (14 sayı, 7 ribaund, 6 asist, 1 blok) turnike girişimini etkileyici bir blokla durduran James, Rockets'ın geri dönüş umutlarını suya düşürdü. Son saniyelerde Dillon Brooks'un kaçırdığı üç sayılık atış ise Lakers'ın sahasındaki 29. galibiyetini garantiledi.



Rockets'ta Amen Thompson 20 sayı ile takımının en skorer ismi olurken, Brooks 16 sayı kaydetti. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Houston, bu süreçte özellikle hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekmişti.



Lakers, üç haftadır ilk kez üst üste iki gün dinlenme fırsatı bulduktan sonra Perşembe günü Golden State Warriors'ı konuk edecek. Houston Rockets ise Çarşamba gecesi sahasında Utah Jazz'ı ağırlayacak.



Gecenin diğer sonuçları:



Charlotte Hornets 110-106 Utah Jazz



Indiana Pacers 111-109 Sacramento Kings



Los Angeles Clippers 96-87 Orlando Magic



Miami Heat 120-94 Washington Wizards



Boston Celtics 117-103 Memphis Grizzlies



Oklahoma City Thunder 125-117 Chicago Bulls



Brooklyn Nets 113-109 Dallas Mavericks



