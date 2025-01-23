Los Angeles Lakers'ın, NBA'in takas son gününde Chicago Bulls guardı Lonzo Ball ile yeniden bir araya gelmeyi planlayabileceği iddia edildi.



The Athletic'ten Jovan Buha, Hoops Tonight podcast'inden Jason Timpf'e yaptığı açıklamada, 6 Şubat olan son takas tarihi öncesinde Lonzo'nun Lakers'ın radarında olabileceğini öne sürdü:



"Bence Lonzo, onların radarında olacak biri ve fiyatına bağlı olarak, kendisini bir süreliğine alabilirlerse bunun ilginç bir hamle olacağını düşünüyorum. 1,98 boyunda, Bruce Brown benzeri küçük işleri yapabilecek biri.



Kariyeri boyunca biraz kilo da aldı, yani iki ve kısa üç numaraları savunabilir ve savunmada ilk üç pozisyon arasında adam değişebilir. Hücumda ise, özellikle benchten gelerek ikincil bir top taşıyıcı, oyun kurucu ve aynı zamanda şutör rolü oynayabilir. Bu kumarı oynayabileceklerini düşünüyorum."



Dört yıllığı 80 milyon dolarlık sözleşmesinin son yılında olan Ball, maç başına 20,4 dakikada 6,4 sayı, 3,7 asist ve 1,6 top çalma ortalamalarına sahip.



Ball, menisküs nakli de dahil olmak üzere üç diz ameliyatı geçirmesine yol açan sol diz sakatlıkları nedeniyle iki buçuk sezonu kaçırdıktan sonra, bu yıl parkelere geri dönmüştü.



