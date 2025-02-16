Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor'u mağlup etti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor'u mağlup etti
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16 Şubat 2025 17:13
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor'u 3-1'lik skorla yendi.  Salon: Aksaray

Hakemler: Burhan İlhan, Ahmet Çenesiz

Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Yaren Işık, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Liray Akpınar, Buket Gülübay, Güldeniz Önal, Janset Cemre Erkul)

Sarıyer Belediyespor: Buse Çilkız, Strunjack, İrem Çor, Ezgi Akyaldız, Begüm Hepkaptan, Meryem Boz,(Berre İnce, Arzum Tezcan, Luna, Fatmanur Yılmaz, Selen Naz Selçuk, Eylül Durgun, Kübra Evsen)

Setler: 20-25, 25-18, 25-17, 25-19

Süre: 101 dakika

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