Kuzeyboru, Margarita Kurilo'yu renklerine kattı

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Rus yıldız voleybolcu milli smaçör Margarita Kurilo ile sözleşme imzaladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Kuzeyboru, Margarita Kurilo'yu renklerine kattı
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09 Mayıs 2024 13:29
Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Rus milli voleybolcu Margarita Kurilo'yu renklerine bağladı.

Kuzeyboru, Dinamo Moskova takımında forma giyen ve smaçör pozisyonunda oynayan Margarita Kurilo ile sözleşme imzaladı. Kurilo, Rusya'da sürdürdüğü kulüp kariyerinde önemli başarılar elde ederken; Lokomotiv Kaliningrad, Yenisey Krasnoyarsk ve Uralochka-NTMK takımlarının formasını giydi. Margarita Kurilo, milli formayla da Dünya Kupası'nda bronz madalya sahibi oldu.

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