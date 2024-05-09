Kuzeyboru, Margarita Kurilo'yu renklerine kattı

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Rus milli voleybolcu Margarita Kurilo'yu renklerine bağladı.
Kuzeyboru, Dinamo Moskova takımında forma giyen ve smaçör pozisyonunda oynayan Margarita Kurilo ile sözleşme imzaladı. Kurilo, Rusya'da sürdürdüğü kulüp kariyerinde önemli başarılar elde ederken; Lokomotiv Kaliningrad, Yenisey Krasnoyarsk ve Uralochka-NTMK takımlarının formasını giydi. Margarita Kurilo, milli formayla da Dünya Kupası'nda bronz madalya sahibi oldu.
Kuzeyboru, Dinamo Moskova takımında forma giyen ve smaçör pozisyonunda oynayan Margarita Kurilo ile sözleşme imzaladı. Kurilo, Rusya'da sürdürdüğü kulüp kariyerinde önemli başarılar elde ederken; Lokomotiv Kaliningrad, Yenisey Krasnoyarsk ve Uralochka-NTMK takımlarının formasını giydi. Margarita Kurilo, milli formayla da Dünya Kupası'nda bronz madalya sahibi oldu.
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