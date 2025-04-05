Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya geldi.
İzmir Halkpınar Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 3-0 kazanarak üst üste 2. kez kupanın sahibi oldu.
Fenerbahçe Medicana, bu şampiyonluğun ardından önümüzde sezon ülkemizi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazandı.
FENERBAHÇE FİNALE NASIL GELDİ?
Sarı Melekler çeyrek finalde Bahçelievler Belediyesi'ni 3-0, yarı finalde ise Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.
ECZACIBAŞI FİNALE NASIL GELDİ?
AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar yarı finalinde İzmir'de VakıfBank ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-18, 25-27, 25-22, 25-18 ve 15-10 skorlarla 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
9 FİNALDE 5 ŞAMPİYONLUK
Daha önce Kupa Voley'de 9 kez final oynayan Fenerbahçe Medicana 5. şampiyonluğunu elde etti.
Salon: Halkapınar
Hakemler: Erdal Akıncı, Nurper Özbar,
Fenerbahçe Medicana: Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melisa Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca, (Gizem Örge, Stysiak)
Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Boden, Stevanovic, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Jack (Simge Aköz, Hande Baladın, Rettke)
Setler: 26-24, 25-22, 28-26
Süre: 86 dakika (27, 29, 30)
Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Medicana
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenen Fenerbahçe Medicana, şampiyon oldu.
Son güncelleme 05 Nisan 2025 17:55
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya geldi.
- 19:36 İsmail Kartal'ın Persepolis'i, zirve yarışında yine kayıp!
- 19:25 Samsunspor'da sakatlık: Bennasser!
- 19:15 Real Madrid'den Valencia karşısında kayıp!
- 19:10 4 gollü zorlu maçta kazanan çıkmadı
- 19:07 Crystal Palace, sahasında kazandı!
- 19:00 Vitor Pereira'nın Wolves'u yine kazandı!
- 19:00 Hull City, 90+4'te kazandı!
- 18:46 Leipzig, rakibini üç golle devirdi
- 18:44 Trabzonspor'dan PFDK cezalarına tepki!
- 18:31 PFDK açıkladı: İşte Jose Mourinho'nun cezası
- 18:28 Bayer Leverkusen, deplasmanda son anda kazandı!
- 18:26 Borussia Dortmund'dan rahat galibiyet!
- 18:22 Stuttgart, deplasmanda 4 golle galip
- 18:10 Kuzeyboru, set vermeden galip
- 17:58 Sakaryaspor, Adanaspor'u iki golle geçti
- 17:58 Başakşehir, Konyaspor karşısında tek golle kazandı
- 17:54 Bodrum FK, kritik maça hazırlanıyor
- 17:50 Hulusi Belgü: "Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübü"
- 17:35 Galatasaray, zorlu mücadelede Yalovaspor'u mağlup etti!
- 17:29 Igor Tudor'dan Kenan Yıldız sözleri!
- 17:24 Ahmet Çakı: "Gallinat'in eksikliği rotasyonda bizi zorladı"
- 17:11 Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'te hedef 2026
- 16:55 Rıza Çalımbay: "Kendi sahamızda puan almamız lazım"
- 16:51 İlhan Palut: "Başımız belada"
- 16:44 Bediha Gün'ün hedefi şampiyonluk
- 16:29 Simon Banza'nın derbilerdeki etkisi
- 16:29 Arsenal'e Everton çelmesi!
- 16:17 Eyüpspor, Süper Lig'de çıkış arıyor
- 15:53 Fenerbahçe'de 4 isim kart görürse Sivas'ta yok!
- 15:52 Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Medicana
- 15:45 Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak
- 15:43 Trabzonspor kamp kadrosunu açıkladı!
- 15:34 Anadolu Efes'te Beaubois sakatlandı!
- 15:29 Keçiörengücü, deplasmanda derin nefes aldı
- 15:25 Rize'de kazanan çıkmadı!
- 15:00 Milli bilardocu Güzin Müjde'den Avrupa üçüncülüğü!
- 14:57 Fenerbahçe Beko saymaya devam ediyor: Üst üste 19 galibiyet
- 14:48 Kuraş sporcusu Hilal Göktekin'in hedefi Avrupa şampiyonluğu
- 14:39 88 yıllık başkent derbisinde yeni randevu bir kez daha alt ligde
- 14:37 U19 Ligi derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yendi!
- 14:25 Fenerbahçe-Trabzonspor rekabetinde 137. randevu
- 14:25 Göztepe'de Melis Erdoğan imzayı attı
- 14:23 Göztepe'den yatırım transferleri!
- 14:17 Beşiktaş'ta kapıdaki tehlike!
- 14:14 Kupa Voley'de dev final: Fenerbahçe - Eczacıbaşı
- 14:04 Bursaspor, 3. Lig'de şampiyonluk için sahaya çıkacak
- 13:57 Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da sakatlık
- 13:56 THY Euroleague'de son haftaya büyük heyecanla girilecek
- 13:46 Başkent derbisinde kritik mücadele!
- 13:30 Beşiktaş yönetiminden Solskjaer'e tam destek
- 13:11 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin cezaları belli oldu!
- 12:57 İngilizler Barış Alper'i tribünden takip etti!
- 12:53 Okan Buruk, aradığını Kaan Ayhan'da buldu!
- 12:39 Ersin Destanoğlu'ndan ayrılık kararı!
- 12:38 Barış Alper Yılmaz'ın dikkat çeken rakamı!
- 12:17 İskender Günen: "Neden bu hakem verildi?"
- 11:58 Gürcan Bilgiç: "Tribün arkalarında duracak mı?"
- 11:52 Arild Stavrum: "Solskjaer, doğru tuşlara basıyor"
- 11:46 Galatasaray transferde büyük oynuyor: Joao Felix
- 11:28 Galatasaray maçı öncesi iki isim ceza sınırında!
Real Madrid'den Valencia karşısında kayıp!
Crystal Palace, sahasında kazandı!
Vitor Pereira'nın Wolves'u yine kazandı!
Hull City, 90+4'te kazandı!
Leipzig, rakibini üç golle devirdi
Bayer Leverkusen, deplasmanda son anda kazandı!
Borussia Dortmund'dan rahat galibiyet!
Stuttgart, deplasmanda 4 golle galip
Igor Tudor'dan Kenan Yıldız sözleri!
Bayern Münih'te bir devir kapanıyor!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin cezaları belli oldu!
-
2
Galatasaray transferde büyük oynuyor: Joao Felix
-
3
İngilizler Barış Alper'i tribünden takip etti!
-
4
Mourinho talimat verdi, Balkan golcü yeniden gündeme geldi!
-
5
Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber
-
6
İşte derbi sonrası bekleyen cezalar!
-
7
Victor Boniface'ten Galatasaray formalı paylaşım
-
8
Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu'na cevap!
-
9
Metin Öztürk: "Mourinho sabıkalı bir adam"
-
10
Fenerbahçe sil baştan