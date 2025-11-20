Kulüpler Birliği Vakfı'ndan 'Bahis' açıklaması

Kulüpler Birliği Vakfı, bahis operasyonlarıyla ilgili sürece her türlü desteği vermeye hazır olduklarını açıkladı.Vakıftan yapılan açıklamada,ifadeleri kullanıldı.Sürecin Türk futboluna temiz bir gelecek kazandıracağına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: