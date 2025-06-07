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Kocaelispor ve Kayserispor, Kamano için yarışıyor!

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor ve Kayserispor, gündemine aynı ismi aldı. İki ekip de şu anda boşta olan 29 yaşındaki Gineli kanat oyuncusu François Kamano'nun peşinde.

calendar 07 Haziran 2025 14:16
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: Imago
Kocaelispor ve Kayserispor, Kamano için yarışıyor!
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Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor ve Kayserispor, gündemine aynı ismi aldı. İki ekip de şu anda boşta olan 29 yaşındaki Gineli kanat oyuncusu François Kamano'nun peşinde.

Tecrübeli sol açık, son olarak Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Damac'ta forma giydi. Geçen sezon 30 maça çıkan Kamano, 4 gol, 2 asist katkısı sağladı.

Sağ açık ve santrforda da oynayabilen Kamano uzun yıllar Fransa Ligue 1 ekipleri Bourdeaux ve Bastia'nın formalarını giyerken, 51 kez Gine Milli Takımı'nda boy gösterip 8 gol attı.


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