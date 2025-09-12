12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
2-0DA
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Kocaelispor resmen açıkladı: Keita

Kocaelispor, Malili orta saha oyuncusu Habib Keita'yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 12 Eylül 2025 17:06
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Yeşil-siyahlı ekip, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Clermont forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Habib Keita'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kutsal renklere hoş geldin Keita. Futbolcu Habib Ali Keita'nın satın alma opsiyonu kulübümüze ait olmak üzere kulübümüze geçici transferi konusunda Fransa Futbol Federasyonu'na tescilli Clermont Foot 63 kulübüyle anlaşmaya varılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transfer sözleşmesi imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Fransa Ligue 2'de 2024-2025 sezonunda Clermont ile 27 lig maçının 26'sında ilk 11'de görev yapan Keita; 1 gol, 4 asitlik katkı verdi. Keita, bu sezon ise ligde 4 maçta forma giydi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
