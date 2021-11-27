Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, kendi sahasında Menemenspor'u konuk etti.



Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 84. dakikada yediği golle 2-1 kaybetti. Kocaelispor'un tek golü 67. dakikada Benhur Keser'den gelirken, Menemenspor'un golleri 10. dakikada Mahdi Sabbah ve 84. dakikada Toni Correira Gomes'ten geldi.



Bu sonucun ardından üst üste ikinci mağlubiyetini alan Kocaelispor, 20 puanda kaldı. Menemenspor ise arka arkaya ikinci galibiyetini aldı ve puanını 17'ye yükseltti.



Ligde gelecek hafta Kocaelispor, Manisa FK deplasmanına konuk olacak. Menemenspor ise kendi sahasında Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek.





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