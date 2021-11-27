Kocaelispor, evinde 84'te yıkıldı!

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Kocaelispor kendi sahasında Menemenspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. İşte maçtan detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kocaelispor, evinde 84'te yıkıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Kasım 2021 15:26
Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, kendi sahasında Menemenspor'u konuk etti.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 84. dakikada yediği golle 2-1 kaybetti. Kocaelispor'un tek golü 67. dakikada Benhur Keser'den gelirken, Menemenspor'un golleri 10. dakikada Mahdi Sabbah ve 84. dakikada Toni Correira Gomes'ten geldi.

Bu sonucun ardından üst üste ikinci mağlubiyetini alan Kocaelispor, 20 puanda kaldı. Menemenspor ise arka arkaya ikinci galibiyetini aldı ve puanını 17'ye yükseltti.

Ligde gelecek hafta Kocaelispor, Manisa FK deplasmanına konuk olacak. Menemenspor ise kendi sahasında Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.