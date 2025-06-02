New York Knicks'in 2024-25 sezonundaki yolculuğu sona ererken, takım içerisinde Karl-Anthony Towns'a yönelik artan rahatsızlık dikkat çekti.The Athletic yazarları James L. Edwards ve Fred Katz'ın aktardığına göre; Knicks teknik ekibi ve bazı oyuncular, sezon boyunca Towns'ın savunma alışkanlıklarından ciddi şekilde rahatsız oldu.Kaynaklara göre bu memnuniyetsizlik yalnızca savunma tekniğiyle sınırlı değildi; Towns'ın oyun içi karar verme becerileri ve takım arkadaşlarıyla olan iletişimi de sorgulandı. Oyuncunun sık sık yanlış savunma yerleşimleri yaptığı ve bunların nedenini hem takım arkadaşlarına hem de koçlara açıklamaktan kaçındığı belirtildi. Bu iletişim eksikliği, sahada kafa karışıklığına ve savunma bütünlüğünün bozulmasına neden oldu.Knicks organizasyonu içinde bazı isimler, Towns'ın bu hatalarının takım performansına etkisini tam olarak kavrayamadığını düşünüyordu. Bu algı, oyuncuya yönelik sabırsızlığı ve eleştirileri artırdı.Takımın iç dinamiklerini korumak amacıyla, play-off sürecinde teknik ekipten bağımsız olarak oyuncular arası birçok toplantı düzenlendi. Bu toplantıların, sorumluluk bilinci ve birlik ruhunu güçlendirmeyi hedeflediği öğrenildi.Knicks, sezonu Doğu Konferansı Finalleri'nde altıncı maçta aldığı mağlubiyetle kapatırken, yıldız oyun kurucu Jalen Brunson sezon sonu açıklamasında umut dolu mesajlar verdi. Brunson, çekirdeği koruyarak yeni sezona güçlü başlamak istediklerini vurguladı.