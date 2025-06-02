02 Haziran
Tunus-Burkina Faso
20:30
02 Haziran
FC Lahti-JaePS
18:30
02 Haziran
TPS-EIF
18:30
03 Haziran
Chapecoense-Amazonas FC
01:00
03 Haziran
Paysandu-Criciuma
03:00

Knicks'te Towns krizi! Savunma alışkanlıkları "rahatsızlık" verdi

New York Knicks'in 2024-25 sezonundaki yolculuğu sona ererken, takım içerisinde Karl-Anthony Towns'a yönelik artan rahatsızlık dikkat çekti.

calendar 02 Haziran 2025 11:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Knicks'te Towns krizi! Savunma alışkanlıkları 'rahatsızlık' verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



New York Knicks'in 2024-25 sezonundaki yolculuğu sona ererken, takım içerisinde Karl-Anthony Towns'a yönelik artan rahatsızlık dikkat çekti.

The Athletic yazarları James L. Edwards ve Fred Katz'ın aktardığına göre; Knicks teknik ekibi ve bazı oyuncular, sezon boyunca Towns'ın savunma alışkanlıklarından ciddi şekilde rahatsız oldu.


Kaynaklara göre bu memnuniyetsizlik yalnızca savunma tekniğiyle sınırlı değildi; Towns'ın oyun içi karar verme becerileri ve takım arkadaşlarıyla olan iletişimi de sorgulandı. Oyuncunun sık sık yanlış savunma yerleşimleri yaptığı ve bunların nedenini hem takım arkadaşlarına hem de koçlara açıklamaktan kaçındığı belirtildi. Bu iletişim eksikliği, sahada kafa karışıklığına ve savunma bütünlüğünün bozulmasına neden oldu.

Knicks organizasyonu içinde bazı isimler, Towns'ın bu hatalarının takım performansına etkisini tam olarak kavrayamadığını düşünüyordu. Bu algı, oyuncuya yönelik sabırsızlığı ve eleştirileri artırdı.

Takımın iç dinamiklerini korumak amacıyla, play-off sürecinde teknik ekipten bağımsız olarak oyuncular arası birçok toplantı düzenlendi. Bu toplantıların, sorumluluk bilinci ve birlik ruhunu güçlendirmeyi hedeflediği öğrenildi.

Knicks, sezonu Doğu Konferansı Finalleri'nde altıncı maçta aldığı mağlubiyetle kapatırken, yıldız oyun kurucu Jalen Brunson sezon sonu açıklamasında umut dolu mesajlar verdi. Brunson, çekirdeği koruyarak yeni sezona güçlü başlamak istediklerini vurguladı.

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.