New York Knicks, başantrenörlük pozisyonu için yaptığı girişimlerde beş farklı çalıştırıcıdan ret aldıktan sonra odağını Mike Brown ve Taylor Jenkins'e çevirdi.The Athletic'ten Sam Amick'in haberine göre Knicks, önümüzdeki günlerde aday listesini daraltmayı planlıyor.Brown, 2020 yılında Knicks ile yaptığı görüşmede kulüp yönetimi üzerinde oldukça olumlu bir izlenim bırakmıştı.55 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, Sacramento Kings ile geçirdiği iki sezonda 107-88'lik bir derece elde etti. Takımı 16 yıl aradan sonra playoff'a taşıdığı ilk sezonunda Yılın Koçu ödülünü kazanmıştı.Daha önce Cleveland Cavaliers (iki ayrı dönemde) ve Los Angeles Lakers'ta başantrenörlük yapan Brown, ayrıca Gregg Popovich ve Steve Kerr gibi efsane isimlerin asistanlığını da yaptı.Diğer aday Taylor Jenkins ise Mart ayında, normal sezonun bitimine sadece dokuz maç kala Memphis Grizzlies tarafından sürpriz şekilde görevden alınmıştı.Jenkins, Grizzlies ile altı sezonda 250-214'lük bir derece yakalayarak üç kez üst üste playoff'lara kalmıştı. Takımı, 2022 yılında NBA şampiyonu Golden State Warriors'a ikinci turda elenmişti.2019'da Memphis'in başına geçmeden önce Mike Budenholzer'ın ekibinde altı yıl boyunca yardımcı antrenörlük yaptı.Knicks, geçtiğimiz hafta 67 yaşındaki Tom Thibodeau ile yollarını ayırmıştı. Thibodeau, takımı 25 yıl aradan sonra ilk kez Doğu Konferansı finaline taşımıştı.