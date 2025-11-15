15 Kasım
Kazakistan-Belçika
1-1
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
0-00'
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
20:00
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
0-01'
15 Kasım
Linheştayn-Galler
20:00
15 Kasım
Slovenya-Kosova
22:45
15 Kasım
İsviçre-İsveç
22:45
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
22:45
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
22:45
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
22:45

Kısmi Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası sona erdi

Kısmi Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası, Antalya'da sona erdi.

calendar 15 Kasım 2025 19:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kısmi Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ev sahipliğinde Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen Kısmi Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası, Antalya'da sona erdi.

Serik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye, Ukrayna, Japonya ve İngiltere mücadele etti.

Finalde İngiltere'yi 3-2 yenen Ukrayna, şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye ise Japonya'yı 4-0 mağlup ederek şampiyonayı üçüncü tamamladı.

Organizasyonun sonunda takımlara kupaları Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından verildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
