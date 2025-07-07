Kırkpınar başpehlivanı Orhan Okulu, hamam geleneğini bozmadı

Edirne'de bu yıl 664'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Orhan Okulu, kent merkezinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanırken; hamam geleneğini bozmadı.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne final müsabakasında Feyzullah Aktürk'ü yenerek başpehlivan olan Orhan Okulu, Kırkpınar'ın geleneklerini yerine getirdi. Okulu, boynundaki altın kemer ile kent merkezinde kendisini karşılan vatandaşları selamladı. Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Okulu, yolda yürümekte zorlandı. Okulu, selamlamanın ardından başpehlivanların geleneği olan hamama da gitti.Tarihi Saray Hamamı'na giden Okulu, hamam girişinde imam tarafından Kuran'ı Kerim ile karşılandı. Okunan duanın ardından Okulu ve ekibi gelenek gereği hamama giderek yorgunluğunu attı. Okulu,dedi.