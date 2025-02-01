Kıran kırana geçen karşılaşmanın galibi Ziraat Bankkart!

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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasında lider Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasında lider Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti.
TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Tolgacan Dinçer, Eser Türkoğlu
Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Anderson, Vahit Emre Savaş, Stern, Zonca, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Clevenot, Hacı Şahin)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Abreu, Panou, Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Morales, Kemal Kayhan (Emre Berat Fırat, Yiğit Yıldız, Yunus Emre Erşahin, Gökhan Çatal, Erhan Hamarat, Mustafa Altay Demirci)
Setler: 23-25, 23-25, 25-20, 25-15, 15-6
Süre: 131 dakika (29, 31, 28, 27, 16)