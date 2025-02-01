Kıran kırana geçen karşılaşmanın galibi Ziraat Bankkart!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasında lider Ziraat Bankkart, konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kıran kırana geçen karşılaşmanın galibi Ziraat Bankkart!
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01 Şubat 2025 22:50

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasında lider Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti.

TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Tolgacan Dinçer, Eser Türkoğlu 

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Anderson, Vahit Emre Savaş, Stern, Zonca, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Clevenot, Hacı Şahin)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Abreu, Panou, Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Morales, Kemal Kayhan (Emre Berat Fırat, Yiğit Yıldız, Yunus Emre Erşahin, Gökhan Çatal, Erhan Hamarat, Mustafa Altay Demirci) 

Setler: 23-25, 23-25, 25-20, 25-15, 15-6

Süre: 131 dakika (29, 31, 28, 27, 16)

 



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