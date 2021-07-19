Kilit kırıldı: Rosier, Beşiktaş'a geliyor

Beşiktaş, Valentin Rosier konusunda tüm pürüzleri giderdi, transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Haber; Sporx.com
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Kilit kırıldı: Rosier, Beşiktaş'a geliyor
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19 Temmuz 2021 22:53
Beşiktaş, uzun süredir Sporting ile transfer görüşmelerinde bulunduğu Valentin Rosier için artık geri sayıma geçti.

Siyah-beyazlılar, Sporting ile 4.4 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya varırken, 24 yaşındaki futbolcuyla da 4 yıllık sözleşme için anlaşma sağladı.

ROSIER NE KADAR KAZANACAK?

Galatasaray'ın da uzun süre kendisi için görüşmeler yaptığı Rosier, Beşiktaş'ta oynamak istediği için maaşında da indirime gitti. Beşiktaş, senelik 1,4 milyon euro alacak olan Rosier'in sözleşmesine bu jesti karşılığında şampiyonluk primi de ekledi. 1996 doğumlu oyuncunun bayram sonrasında Beşiktaş'ın hazırlık kampına katılması bekleniyor.

2 sezon önce Sporting'e 5 milyon euro bonservis bedeliyle Dijon'dan transfer olan Fransız futbolcu, geçen sezon kiralık oynadığı Beşiktaş'ta 37 maça çıkarken, 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.




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