Eski Milwaukee Bucks koçu Jason Kidd'in, bir seferinde Thon Maker'ın android telefonu olduğu için grup sohbetine girememesinden ötürü, tüm Bucks takımını cezalandırdığı iddia edildi.



Mirin Fader tarafından yazılan "Giannis: The Improbable Rise of an NBA MVP" kitabındaki bir bölüme göre, Dallas Mavericks'in şu anki koçu Kidd'in, Bucks koçu olduğu 2014 yılında Maker'ın bir android telefonu olduğu için Bucks takımını cezalandırdığı ortaya çıktı.



Fader, 2014'ten 2018'e kadar Bucks koçu olan Kidd'in, tek bir oyuncunun hatası için tüm takımı cezalandırabildiği, alışılmadık bir koçluk yaklaşımına sahip olan zorlu bir başantrenör olduğunu kaleme aldı:



"Bir noktada, Thon Maker'ın bir iPhone'u yoktu ve bu yüzden takımın iPhone grup sohbetine katılamıyordu. Kidd buna çok kızarak tüm takımı koşturmuştu. Çünkü Maker'ın iPhone almamasının takıma birlik olamama konusunda kötü örnek olduğunu düşünüyordu."