Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Kidd, bir android telefon sorunu yüzünden tüm Bucks'ı cezalandırmış!

Eski Milwaukee Bucks koçu Jason Kidd'in, bir seferinde Thon Maker'ın android telefonu olduğu için grup sohbetine girememesinden ötürü, tüm Bucks takımını cezalandırdığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Milwaukee Bucks koçu Jason Kidd'in, bir seferinde Thon Maker'ın android telefonu olduğu için grup sohbetine girememesinden ötürü, tüm Bucks takımını cezalandırdığı iddia edildi.

Mirin Fader tarafından yazılan "Giannis: The Improbable Rise of an NBA MVP" kitabındaki bir bölüme göre, Dallas Mavericks'in şu anki koçu Kidd'in, Bucks koçu olduğu 2014 yılında Maker'ın bir android telefonu olduğu için Bucks takımını cezalandırdığı ortaya çıktı.

Fader, 2014'ten 2018'e kadar Bucks koçu olan Kidd'in, tek bir oyuncunun hatası için tüm takımı cezalandırabildiği, alışılmadık bir koçluk yaklaşımına sahip olan zorlu bir başantrenör olduğunu kaleme aldı:

"Bir noktada, Thon Maker'ın bir iPhone'u yoktu ve bu yüzden takımın iPhone grup sohbetine katılamıyordu. Kidd buna çok kızarak tüm takımı koşturmuştu. Çünkü Maker'ın iPhone almamasının takıma birlik olamama konusunda kötü örnek olduğunu düşünüyordu."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal