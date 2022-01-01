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Kevin Durant, All-Star maçında yok!

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in, dizindeki sakatlık sebebiyle All-Star maçında forma giymemesinin beklendiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in, dizindeki sakatlık sebebiyle All-Star maçında forma giymemesinin beklendiği açıklandı.

Yahoo Sports'tan Chris Haynes, Durant'in 20 Şubat'ta Cleveland'da yapılması planlanan All-Star maçında kadro dışı kalmasının beklendiğini bildirdi.

15 Ocak'tan beri forma giymeyen Durant, All-Star maçı için yapılan taraftar oylamasında Doğu Konferansı forvetleri arasında zirvede yer alıyordu.

KD, bu sezon yüzde 52.0 şut isabeti ile maç başına 29.3 sayı, 7.4 ribaund ve 5.8 asist ortalamalarıyla oynuyor.


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