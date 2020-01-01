Kerr: "Kevin'in ayrılmak istediğini önceden sezmiştik"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, "takımın Kevin Durant'in muhtemelen ayrılmak istediğini önceden hissettiğini" söyledi.



Brooklyn Nets süperstarı Durant, iki şampiyonluk kazandıktan sonra Warriors'tan ayrılmaya ve Kyrie Irving ile birlikte Nets'te yeni bir mücadeleye girişmeye karar vermişti.



Matt Barnes ile All The Smoke podcast'inin son bölümünde Kerr, KD'nin Warriors'tan Nets için ayrılmasına şaşırmadığını itiraf etti:



"Bizi şaşırtmadı. Hepimiz Kevin'in muhtemelen önüne bakmaya ve yeni bir mücadeleye girişmeye çalıştığı hissine kapılmıştık. Üç yıldır buradaydı ve iki şampiyonluk kazanmış ve iki kez Finaller MVP'si olmuştu. Artık kendi kişisel kariyeri için yeni bir meydan okuma zamanıydı ve hepimiz de buna saygı duymuştuk."



Durant, aşil tendonu sakatlığına yenilmeden önce üçüncü sezonunda bir three-peat için yarışırken, iki Finaller MVP'si ödülünün yanı sıra iki şampiyonluk kazandığı 'Bay Area'daki görevinde, kariyerinin en büyük başarılarını elde etmişti.



