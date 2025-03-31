Kemerburgaz'da 'özür' yemini

Galatasaray'da moraller bozuk...
Beşiktaş karşısında hiç beklemediği bir yenilgi alan sarı kırmızılılar, bayrama hüzünlü girdi. Camia büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, futbolcular ve teknik heyet de çok üzgün.
Derbi yenilgisinin ardından Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne gidildi, durum değerlendirmesi yapıldı.
"BAYRAM KADIKÖY'DE"
Son dönemdeki hataların masaya yatırıldığı toplantıda oyuncular hep bir ağızdan başarı sözü verdi.
Çarşamba günü Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisini ilk hedef olarak belirleyen sarı kırmızılılar, Kadıköy'de galip glerek taraftarın gönlünü almak istiyor.
Ardından Süper Lig'de kalan maçların da kayıpsız atlatılıp 5. yıldıza kavuşmanın planları yapıldı.
ASIK SURATLARLA KUPA HAZIRLIĞI
Galatasaray, derbi sonrası ara vermeden çarşamba günü kupada oynayacağı Fenerbahçe derbisine hazırlanmaya başladı. Sezonun ilk mağlubiyetini yaşayan sarı kırmızılı ekipte suratların asık olduğu gözlendi.
Beşiktaş karşısında hiç beklemediği bir yenilgi alan sarı kırmızılılar, bayrama hüzünlü girdi. Camia büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, futbolcular ve teknik heyet de çok üzgün.
Derbi yenilgisinin ardından Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne gidildi, durum değerlendirmesi yapıldı.
"BAYRAM KADIKÖY'DE"
Son dönemdeki hataların masaya yatırıldığı toplantıda oyuncular hep bir ağızdan başarı sözü verdi.
Çarşamba günü Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisini ilk hedef olarak belirleyen sarı kırmızılılar, Kadıköy'de galip glerek taraftarın gönlünü almak istiyor.
Ardından Süper Lig'de kalan maçların da kayıpsız atlatılıp 5. yıldıza kavuşmanın planları yapıldı.
ASIK SURATLARLA KUPA HAZIRLIĞI
Galatasaray, derbi sonrası ara vermeden çarşamba günü kupada oynayacağı Fenerbahçe derbisine hazırlanmaya başladı. Sezonun ilk mağlubiyetini yaşayan sarı kırmızılı ekipte suratların asık olduğu gözlendi.