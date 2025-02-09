Keçiörengücü, deplasmanda Boluspor ile yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 23. hafta maçında Keçiörengücü, Boluspor'a konuk oldu. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Keçiörengücü'nün golünü 16'da Mame Diouf kaydetti. Boluspor'a beraberliği getiren golü ise 82'de Mario Balbudia attı.



Keçiörengücü'nden Malaly Dembele, 46. ve 51. dakikalarda gördüğü sarı kartlar nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Ankara ekibi bu maçın ardından puanını 34 yaptı. Boluspor ise 33 puana yükseldi.



Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Keçiörengücü, Adanaspor'u konuk edecek. Boluspor, Pendikspor deplasmanına gidecek.



Stat: Atatürk Stadyumu



Hakemler: Mehmet Ali Özer, Sabri Öğe, Oğuzhan Yazır



Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 78 İshak Karaoğul), Berk Yıldız (Dk. 61 Hasani), Jefferson, Mukairu, Oulare, Onur Ulaş (Dk. 46 Fethi Özer), İlhami Siraçhan Nas (Dk. 61 Balburdia), Aleksic (Dk. 87 Isgenderli), Enes Alıç,



Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erkam Develi, Rroca (Dk. 67 Ezeh), Dembele, Camara (Dk. 67 Uğur Kaan Yıldız), Arda Hilmi Şengül, Orhan Nahırcı, Caulker, Diouf (Dk. 75 Marcos Silva), Süleyman Luş (Dk. 90+4 Ali Dere), Traore (Dk. 90+4 Görkem Bitin)



Goller: Dk. 16 Diouf (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 83 Balburdia (Geosis Boluspor)



Sarı kartlar: Dk. 35 Süleyman Luş, Dk. 48 Rroca (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 57 Enes Alıç (Geosis Boluspor)



Kırmızı kart: Dk. 51 Dembele (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)



